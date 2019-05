Gelegenheit für alle Wülfrather : Rheinbahn verkauft Haltestellen-Schilder

Wülfrath Am 11. Mai gibt es für die Wülfrather eine einmalige Gelegenheit. Die Veranstalter raten, früh da zu sein.

(arue) Schon seit geraumer Zeit erneuert die Rheinbahn ihre Hinweisschilder und verkauft sie an Interessierte; zuletzt in Langenfeld. Doch auch in Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert hat die Rheinbahn in den vergangenen Wochen nun die Bushaltestellenschilder ausgetauscht: Die alten Schilder verkauft sie am Samstag, 11. Mai, von 11 bis 13 Uhr in einer Halle in Mettmann auf dem Betriebsgelände an der Seibelstraße 5. Dort besteht für alle Bürger der drei Städte die Chance, sich mit einem der rund 120 ausgemusterten Schilder ein ganz besonderes Andenken zu sichern. Die Rheinbahn verkauft die Haltestellenschilder zum Materialpreis von 20 Euro pro Stück. Den Erlös spendet sie später für ein soziales Projekt. Unterstützung beim Verkauf vor Ort bekommt sie von den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Vereins „Linie D“ (Arbeitsgemeinschaft historischer Nahverkehr Düsseldorf). Reservierungen sind nicht möglich. Wer es auf ein bestimmtes Schild abgesehen hat, sollte möglichst früh da sein und sich auch über den Transport Gedanken machen, denn eines der Metallschilder wiegt rund 23 Kilogramm und ist naturgemäß sperrig.