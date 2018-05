Wülfrath : Retter laden erneut zum Blaulichttag ein

Wülfrath Die Hilfsorganisationen der Kalkstadt, in Kooperation mit der Kreispolizeibehörde Mettmann, präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder beim Wülfrather Blaulichttag am 26. August von 11 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Anger Marktes. Darauf weist das Technische Hilfswerk (THW) schon jetzt hin. Unter dem Motto "Was tun wenn...?!" planen Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG), Rotes Kreuz (DRK), Freiwillige Feuerwehr und THW ein buntes Programm für Groß und Klein.

Neben Kinderspielen, wie beispielsweise das Kistenklettern, Hüpfburg oder der Frage, wie man einen Notruf richtig absetzt, kann man sich besonders auf die Turnriege der Polizei freuen. Dies ist allerdings nur ein Teil dessen, was die Wülfrather Hilfsorganisationen planen. Bürgermeisterin Claudia Panke übernimmt auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft des Blaulichttages. Für Speis und Trank ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

(tws)