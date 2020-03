Wülfrath räumt auf : Rekord-Beteiligung beim Dreck-weg-Tag

An der Düsseler Straße sammelten Michael, Stephanie und Tochter Marlene Sommer. Im Hintergrund ist Dirk Gruschka zu sehen, der ebenfalls half. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Rund 950 Menschen waren am Wochenende unterwegs, um Unrat aus Grünstreifen und Hecken zu holen.

Wer Samstagvormittag mit dem Auto in Wülfrath unterwegs war, der sah überall am Straßenrand fleißige Menschen mit Warnwesten und Mülltüten in der Hand, die die Stadt von achtlos weggeworfenem Unrat befreiten.