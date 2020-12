Programm „Moderne Sportstätten 2022“ : Reitverein erhält Landesförderung

Wülfrath Der Traditionsverein in Wülfrath erhält modernisiert mit dem Geld die Beleuchtung und Beregnungsanlage der Halle. In der Reithalle, die Mitte der 1960er Jahre erbaut wurde, werden moderne LED alte Leuchtmittel ersetzen.

„Der Jubel war groß, als der Förderbescheid endlich bei uns auf dem Tisch lag“, berichtet Monica Kurtz, Kassiererin des Vereins glücklich. „Wir haben direkt die Handwerker angerufen und alles in die Wege geleitet.“ Die Ersten, die kommen konnten, waren am Donnerstag die Elektriker: „Wir werden in der Reithalle, die Mitte der 1960er Jahre erbaut wurde, die alte Beleuchtung durch moderne LEDs ersetzen“, erklärt Kurtz. Teilweise seien noch alte Gaslampen in Gebrauch. In einem zweiten Schritt soll auch die Außenbeleuchtung erneuert werden.