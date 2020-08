Jubiläum im Reisebüro : 40 Jahre im selben Unternehmen

Martina Kopelke vom Reisebüro Növermann in Wülfrath feierte ihr Dienstjubiläum. Ihre Kollegen fuhren mit einem Reisebus vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Martina Kopelke arbeitet seit 1989 im Reisebüro Növermann an der Heumarktstraße in Wülfrath. Das wurde mit den Mitarbeitern gefeiert.

WÜLFRATH (RP) Im Jahr 1980 gewinnt der Schwede Björn Borg zum fünften Mal in Folge das Tennisturnier in Wimbledon, Deutschland wird Fußballeuropameister, Ronald Reagan Präsident der USA und am 1. August 1980 beginnt Martina Kopelke im Reisebüro Növermann an der Heumarktstraße in Wülfrath ihre Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau.

In ihrer Bewerbung stand damals „die Tätigkeit in einem Reisebüro würde mir sehr gefallen“. Reisen in alle Welt, durch Europa, Deutschland, ob mit Flugzeug, Schiff, Bahn oder den unternehmenseigenen Bussen, Martina Kopelke findet immer die passende Reise für ihre Kunden. So war es nicht verwunderlich, dass Martina Kopelke nach guten Leistungen in der Lehre in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen wurde und letztendlich Leiterin des Büros in Wülfrath wurde.

Nach vier Jahrzehnten im Familienunternehmen ist sie heute eine Institution in Wülfrath und als Reiseberaterin für Wülfrath unverzichtbar. Martina Kopelke gehört zu Wülfrath, Wülfrath gehört zu Martina Kopelke. Dies zeigt sich vor allem dann, wenn Kunden auf ein einfaches „hallo“ hereinkommen, das Gespräch suchen und dann doch an der einen oder anderen Reise nicht vorbeikommen.

Ein großes Wissen über die Reisewünsche ihrer Kunden gepaart mit Kenntnissen unzähliger Reisedestinationen weltweit sind ihr Erfolgsgeheimnis, sagt Reisbüroinhaber Oliver Graf über die Jubilarin.

An ihrem Ehrentag, am 1. August, wurde die Jubilarin an ihrem Arbeitsplatz überrascht. Mit einem großen Reisebus kamen ihre Kollegen aus Mettmann vorgefahren und gratulierten herzlichst zu ihrem Arbeitsjubiläum.