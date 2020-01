Protest der Bürgerinitiative Düssel-West hält an : Bürgerinitiative schreitet erneut ein

Wülfrath Würde Düssel-West bebaut, wäre hier eine Trabantenstadt zu befürchten.

Nicht zum ersten Mal äußern sich die Mitglieder der Bürgerinitiative Düssel-West zu den eventuellen Bauplänen. In einem Schreiben an die Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf warnte die Bürgerinitiative ausdrücklich vor einer „Trabantenstadt“ mit fatalen finanziellen und ökologischen Folgen für Wülfrath.

Im sogenannten Steckbrief weisen die Planer selbst auf die „voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen“ hin, was ein Ergebnis der Umweltprüfung gewesen ist. Im Klartext: Ein Naherholungsgebiet wird zerstört, Felder für die regionale Nahrungsproduktion ohne Not vernichtet und Tiere wie der Rotmilan, der regelmäßig im benachbarten Schlingensiepen brütet, gefährdet. Außerdem liegen sowohl die dann entstehende Trabantenstadt Düssel-West wie das bestehende Dorf Düssel „immer zu weit entfernt von nahezu allen signifikanten zentralörtlichen Einrichtungen der Hauptortslage Wülfrath“. Und wie möchte die Verwaltung dieses Projekt realisieren? „Es fehlten Planungskapazitäten und Haushaltsmittel.“

Auch die Bewertungskriterien bei der Punktevergabe der potenziellen Siedlungsbereiche sind nicht transparent und halten keiner objektiven Prüfung stand. In einer Pressemitteilung weist die BI zudem darauf hin, dass Wülfrath Baureserven von fast 800 Wohneinheiten habe. Es sei eine „Schande, dass die Kommunalpolitik an der scheinbar mühevollen Innenstadtverdichtung nicht interessiert ist und sich ins Abenteuer Düssel-West stürzen möchte mit unabsehbaren Folgen für uns alle“, sagt BI-Sprecher Reinhard Weniger. Das gelte auch für den Bereich „In den Eschen“.

Die gesamte Argumentation der Kommunalpolitik sei in sich nicht schlüssig, findet BI-Unterstützer Alexander Marinos: „Werden erst zukünftige Generationen eine Bebauung von Düssel-West erleben, so wie immer beschwichtigt wird, oder will und muss die Stadt so schnell wie möglich wachsen? Nur eines kann stimmen – aber die Bebauungstreiber benutzen beide sich gegenseitig ausschließenden Argumente gleichzeitig.“