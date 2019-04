Betriebsstart verzögert sich: Regiobahn fährt erst Ende 2020 nach Wuppertal

Wülfrath Überraschend teilt jetzt das Unternehmen mit, dass die Bahnen frühestens Ende 2020 durchfahren können. Grund seien Verzögerungen bei der Planung und vorbereitenden Bauarbeiten.

Die Regiobahn GmbH als Infrastrukturbetreiber plant, die Strecke der S 28 vom bisherigen Endhaltepunkt Mettmann-Stadtwald bis zur Einbindung in die Strecke der S 9 bei Wuppertal-Dornap zu verlängern und damit den Betrieb der S 28 nach Wuppertal Hbf zu ermöglichen. Der Neubauabschnitt von Mettmann Stadtwald bis zum Abzweig Dornap mit Anschluss an die Strecke der S 9 kann jedoch nicht wie geplant bis Dezember dieses Jahres fertiggestellt werden. Neben noch nicht abgeschlossenen Plangenehmigungsverfahren gebe es Verzögerungen bei derzeit laufenden Bautätigkeiten, heißt es in der Presseerklärung. Ferner hat die Regiobahn das Ausschreibungsverfahren für die Herstellung der Oberleitungsanlage aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben. Ein neues Vergabeverfahren dauere in der Regel ein halbes Jahr und länger. „Darüber hinaus beeinflussen erforderliche Bautätigkeiten der Deutsche Bahn-Tochter DB Netz AG den Projektablauf“, heißt es aus Mettmann. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sei eine Fertigstellung der Strecke für den Betrieb mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen nicht vor Ende 2020 realistisch. Neben dem notwendigen Infrastrukturausbau für die Verlängerung der S 28 nach Wuppertal Hbf wird das gesamte kommunale Schienennetz der Regiobahn von Düsseldorf-Gerresheim bis zum Abzweig Dornap und von Neuss Hbf bis zum Kaarster See elektrifiziert.