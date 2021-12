Nationalsozialismus in Wülfrath : Rat entscheidet über Gedenksteine für Zwangsarbeiter

Wülfrath Vorm Zeittunnel sollen Gedenkstein und Gedenktafel an den Naziterror erinnern. Auch am „Wir“-Haus soll eine Gedenktafel platziert werden.

Zur Erinnerung an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die zwischen 1933 und 1945 in Wülfrath Opfer des Nationalsozialismus wurden, soll künftig vor dem Zeittunnel ein Gedenkstein erinnern; ihn will die Firma Lhoist spenden, weitere Kosten sollen aus dem Heimatscheck gedeckt werden. Auch am Wir-Haus soll eine Gedenktafel angebracht werden. Das beantragen die Ratsfraktionen von CDU, SPD, Wülfrather Gruppe, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke/Wülfrather Liste in der Ratssitzung Dienstag, 14. Dezember.