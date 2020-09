Rainer Ritsche rückt an Wülfraths Stadtspitze : Zahntechniker, Verwaltungswirt, Kämmerer – bald Bürgermeister

Als unabhängiger Bürgermeisterkandidat hat Rainer Ritsche sich am Sonntag mit 67 Prozent klar gegen Andreas Seidler (CDU) durchgesetzt. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der gebürtige Hildener Rainer Ritsche hat ein Berufsleben mit mehr als einer Station. Seine Arbeitswoche hat schon jetzt mehr als 40 Stunden. Wenn er die Nachfolge von Claudia Panke antritt, wird das eher mehr als weniger.

Von Katina Treese

Der Tag beginnt für Noch-Kämmerer Rainer Ritsche zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr – und das ohne Wecker. Den ersten Kaffee gibt es dann beim Frühstück mit Tochter Lina und Sohn Moritz, bevor Ritsche seine Tochter zum Berufskolleg Neandertal fährt und danach selbst ins Büro. Sein Arbeitstag beginnt zwischen acht und neun Uhr und seine Woche hat selten nur 40 Stunden.

Rainer Ritsches Tag als Kämmerer fängt mit einem kurzen Blick in die Tagespresse an, dann werden Posteingänge gesichtet und bearbeitet. Danach gibt es die ersten Rücksprache-Termine als Dezernent, Dienstbesprechungen und Vorlagen, die gelesen und erstellt werden müssen. All das hat in seiner Position als Kämmerer natürlich mit Geld zu tun und „da ja fast alles mit Geld zu tun hat, habe ich ein recht vielfältiges Arbeitsspektrum. Einen typischen Tag gibt es eigentlich nicht“.

Info Stichwahl bringt ein deutliches Ergebnis Mit 32,95 Prozent der Stimmen blieb Andreas Seidler (CDU) bei der Stichwahl am Sonntag klar hinter Rainer Ritsche zurück, der mit 67,05 Prozent Wülfraths nächster Bürgermeister wird. Wahlbeteiligung: 42,46 Prozent. Bei der ersten Runde am 13. September hatte Ritsche 39,5 Prozent geholt, Kontrahent Andreas Seidler (CDU) erreichte 33,7 Prozent der Stimmen. Da lag die Wahlbeteiligung noch bei 54,13 Prozent.

Rainer Ritsche besuchte das Helmholtz-Gymnasium in Hilden, seiner Heimatstadt, und nach dem Abitur und einem kurzen Abstecher in die Welt der Zahntechnik beschloss er, doch lieber ein duales Studium als Verwaltungswirt an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung der Stadt Hilden zu absolvieren. Nach seinem Diplom-Abschluss arbeitete der 54-Jährige als Beamter des Kreis Mettmann, bevor er im Juli 2011 vom Rat der Stadt Wülfrath zum 1. Beigeordneten und Kämmerer gewählt wurde.

Ein mutiger Schritt, denn „ich bin aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewechselt, für die Dauer von acht Jahren. Das war durchaus ein gewisses Risiko, weil man ja nicht weiß, ob man wiedergewählt wird“, erklärt Ritsche. Aber alles ging gut und 2019 kam für den Diplom-Verwaltungswirt die Wiederwahl und zweite Amtszeit als Wülfraths Kämmerer. Seine Freizeit verbringt der Hildener am liebsten in seinem Garten, in dem er auch Obst und Gemüse anbaut. „Ich finde es schön, selbst anzupflanzen und zu sehen, wie alles wächst“, sagt der 54-Jährige. Auch ein paar Hühner leben im Garten im Hildener Süden, „aber nur für die Selbstversorgung mit frischen Eiern“, erklärt Ritsche lachend. Auch sonst legen er und seine Familie Wert auf Umweltschutz. „Seit 2008 beheizen wir unser Haus über eine Geothermie-Wärmepumpe und seit März haben wir eine Photovoltaikanlage auf unserem Hausdach.“ Denn „man muss zu Haus anfangen. Nicht nur fordern, sondern auch selbst machen“, findet der zweifache Vater.