Kommunalwahlkampf im Kreis Mettmann : Rainer Ritsche will eine „Neue Mitte“ in Wülfrath

Rainer Ritsche, unabhängiger Bürgermeisterkandidat in Wülfrath, stellte jetzt sein Wahlprogramm vor. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Der derzeitige Kämmerer und Erste Beigeordnete bewirbt sich für das Bürgermeisteramt. Jetzt stellte er seine Ideen vor. So will er unter anderem mehr für die Jugend, die Innenstadt- und Wohnraumentwicklung und den Straßenbau tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

Miteinander, das ist wohl das große Zauberwort, unter dem Rainer Ritsche sein Wahlprogramm ausbreitet, mit dem er am 13. September zum Bürgermeister der Stadt Wülfrath gewählt werden möchte. Er ist ein unabhängiger Einzelbewerber, der aber von den Fraktionen der SPD und der Wählergemeinschaft „Wülfrather Gruppe“ unterstützt wird.

In Wülfrath ist Rainer Ritsche kein Unbekannter: Seit 2010 übt der das Amt des Kämmerers aus und avancierte 2011 zum Ersten Beigeordneten und damit zum Stellvertreter der derzeit amtierenden Bürgermeisterin Claudia Panke. Daher sind ihm die Probleme der Stadt bestens bekannt, was auch bedeutet, dass er keinerlei Einarbeitungszeit benötigte und sofort nach der Wahl anfangen könnte, Verbesserungen und Erneuerungen in die Tat umzusetzen. So beschreibt er seine Stärken. Am Freitag stellte er der Öffentlichkeit sein Wahlprogramm vor.

Ritsche möchte die „Neue Mitte Wülfrath“ entwickeln, indem er die Flächen „Am Diek“ nutzen und dort Einzelhandel, Gastronomie und eine kleine Kulturbühne errichten will, auf der Kleinkunst jedweder Art die Innenstadt beleben soll. Auch das ehemalige Bahngelände soll belebt werden; dort könnte man eine Mountainbike-Strecke anlegen oder ein Basketballfeld. Dazu möchte Rainer Ritsche auf die Jugend zugehen und miteinander Lösungen erarbeiten. Das soll schon direkt nach den Sommerferien geschehen. Er will sich mit Schülern des Gymnasiums treffen und einen „Politcal Talk“ am Jugendtreff initiieren. Mit den Familien möchte der Bürgermeisterkandidat nach Ideen suchen, die Spielplätze attraktiver zu gestalten, eventuell einen Generationenpark einzurichten und vor allem die Kindergarten- und Kitazeiten den Arbeitszeiten der Eltern anzupassen.

Der Umweltschutz liegt ihm sehr am Herzen. Sein Elternhaus in Hilden hat er mit neuester Umwelttechnik umgebaut. Er will die Natur erhalten oder revitalisieren, auf städtische Gebäude Photovoltaikanlagen bauen, Energie einsparen und regenerative Energien nutzen.

Ein ganz wichtiger Punkt ist der Erhalt der Selbständigkeit Wülfraths. Wenn die Einwohnerzahl der Stadt dauerhaft unter 20.000 liege, würden konkrete Aufgaben wie die Bauaufsicht und das Jugendamt in die Entscheidungshoheit des Kreises Mettmann übergehen. Daher würde er den Wohnungsbau beherzt anpacken. Denn dieser stecke nicht in der Krise, weil es keine Flächen gibt, sondern die Personalkapazitäten im Planungsamt nicht ausreichen. Um bezahlbaren Wohnraum realisieren zu können, möchte er Grundstückseigentümer und Investoren überzeugen, einen bestimmten Prozentsatz der Flächen für subventionierten Wohnraum einzuplanen. Vor allen Dingen sollen Baulücken und Brachflächen in der Innenstadt genutzt werden. Daher ist er auch kein Förderer der Idee einer Bebauung von Düssel-West. Die Unterhaltung des Straßennetzes sei ins Stocken geraten. Rad- und Gehwege könnten mit geringeren Mitteln verbessert werden; gemeinsam mit dem Kreis möchte Rainer Ritsche das überregionale Radwegenetz ausbauen.