Karneval in Wülfrath : Prunksitzung der Kalkstadt Narren

Karneval in Wülfrath

Prunksitzung der Kalkstadtnarren im Paul Ludowigshaus in Wülfrath Tanzgarde der Kalkstadtnarren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath (RP) Zu ihrer Prunksitzung hatten die Kalkstadt Narren jetzt in das Paul Ludowigs-Haus eingeladen, und die Veranstaltung war ausverkauft. Bis Mitternacht gab es ein buntes Programm, für das die Veranstalter erstklassige und bekannte Künstler aus dem Rheinischen Karneval verpflichtet hatten.

Darunter zwei große, professionelle Tanzgarden. Eine davon ist sogar mehrfacher deutscher Meister im Showtanz. Entsprechend begeistert zeigte sich das Publikum, klatschte, jubelte und schunkelte mit. Am Rosenmontag, 24. Februar, findet das närrische Treiben in Wülfrath dann seinen Höhepunkt: Der Karnevalszug in Rohdenhaus startet um 15.11 Uhr auf dem Vorplatz des Paul-Ludowigs-Hauses. Erwartet werden zu diesem familiären Umzug Zuschauer nicht nur aus Rohdenhaus, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften wie Flandersbach, Düssel, Aprath, Tönisheide und anderen.