Wülfrath: Präses Rekowski feiert Gottesdienst in Stadtkirche

Präses Rekowski feiert Gottesdienst in Stadtkirche

Wülfrath Das Niederberger Glaubenstuch macht sich an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, auf den Weg.

Der Kirchenkreis Niederberg und die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Wülfrath laden an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, um 10 Uhr zu einem ganz besonderen Gottesdienst in die Wülfrather Stadtkirche ein. In diesem Gottesdienst, den Präses Manfred Rekowski gestalten wird, wird das Niederberger Glaubenstuch zum ersten Mal öffentlich präsentiert.