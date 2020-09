Kostenpflichtiger Inhalt: Aktion wirbt fürs Lesen : Post verteilt Bücher an überraschte Wülfrather

Zusteller Hakan Carpar klingelte mit der Bücherbox auch bei Melanie Röllecke und ihrer Tochter Ella. Foto: Achim Blazy (abz)

Da ist es gut, dass Hakan Carpar den Menschen in seinem Zustellbezirk vertraut ist. „Wir kennen ihn ja“, meint Tanja Grubba. So verwandelt sich das anfängliche Misstrauen schnell in echte Freude. Die Nachholaktion für den wegen Corona ausgefallenen Welttag des Buchs, der Leselust wecken will, kommt gut an. Vor allem Kinder sollen davon profitieren, aber auch die Eltern dürfen zugreifen.