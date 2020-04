Betreuung von Kinergartenkindern : Post aus dem Kindergarten

Kreis Mettmann Per E-Mail verschicken Kita-Mitarbeiterinnen Anregungen Lieder, Mandalas oder Anleitungen, um Kresse zu säen.

Zwar werden in neun der elf Caritas-Kitas noch Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen betreut, doch auch das ist nicht mit dem normalen Kita-Betrieb zu vergleichen. Erzieher und Kita-Leitung sind telefonisch oder per Videokonferenz in Kontakt. „Die Medienverwendung in den Kitas wird dadurch sehr verstärkt“, meint Faulhaber-Birghan. Not macht eben erfinderisch. Und das lässt sich auch über die Betreuung der Familien und Kinder sagen, die zuhause auf die Lockerung der Beschränkungen warten. „Wir mussten uns erst einmal auseinandersetzen“, gibt Veronika Engel zu. „Normalerweise sind wir sehr nah an den Familien daran. Das war jetzt völlig abgeschnitten.“