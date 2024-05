Für Sicherheit in Wülfrath Feuerwehr bleibt wichtigster Baustein für Sicherheit der Stadt

Die Wülfrather Feuerwehr ist unverzichtbar für den Schutz und die Sicherheit der Menschen in der Kalkstadt – und das seit 150 Jahren. Das zeigte sich wieder einmal bei der Jahreshauptversammlung der Brandbekämpfer. Die Anzahl der Einsätze ist mit 423 in 2023 gleichbleibend hoch im Vergleich zum Vorjahr mit 438. Zwar hat sich mit 85 aktiven Feuerwehrleuten und 44 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr auch die Zahl der Mitglieder leicht gesteigert, neue Interessierte sind aber jederzeit willkommen.