Unfälle nur knapp vermieden : Mit 1,7 Promille durch Wülfrath

Wülfrath Die Polizei bedankt sich bei Zeugen, durch die Schäden verhindert werden konnten.

Der 45-Jährige war den Zeugen bereits gegen 21:30 Uhr in Mettmann aufgefallen. Der volltrunkene Autofahrer habe seinen VW Touran in Schlangenlinien über die Wülfrather Straße manövriert und sei dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf der Mettmanner Straße in Wülfrath soll der Mann dann beinahe zwei Unfälle verursacht haben. Nur durch ruckartiges Gegenlenken im letzten Moment konnte er einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto, das am Straßenrand geparkt war, verhindern.