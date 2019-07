Aktion gegen falsche Polizeibeamte : Polizei warnt in Wülfrath vor Trickbetrügern

Wülfrath Die Kreispolizei Mettmann informiert mit einer Aktionswoche jetzt auch in Wülfrath über die Masche der „falschen Polizisten“.

(arue) Immer noch registriert die Kreispolizeibehörde Mettmann nahezu täglich Anrufe so genannter „falscher Polizeibeamter" bei Senioren. Aus diesem Grund warnt die Kreispolizei seit März mit Aktionswochen kreisweit vor den Maschen der Trickbetrüger. In der kommenden Woche tourt sie auch durch Wülfrath: Vom 22. bis 26. Juli werden uniformierte Polizeibeamte Haushalte aufsuchen und bei Menschen klingeln, die 70 Jahre alt oder älter sind. Ihr Auftrag: Sie warnen vor Trickbetrügern und klären über deren Maschen auf.

Flankiert wird dieses „Klinkenputzen" vom Info-Mobil der Kreispolizeibehörde Mettmann, das in dieser Woche ausschließlich in Wülfrath unterwegs ist. An diesem Infomobil stehen auch die ehrenamtlichen Seniorenberater des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (Asse) für Fragen und Antworten bereit. Das Infomobil ist am Dienstag, 23. Juli, 9 bis 12 Uhr, auf dem Heumarkt (Vorplatz der Kreissparkasse) und am Donnerstag, 25. Juli, 9 bis 13 Uhr, auf dem Parkplatz des Supermarktes „Real" an der Straße Zur Fliethe.