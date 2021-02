Wülfrath : Polizei sucht Zeugen für zwei weitere Fahrzeugbrände

Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wülfrath Erst am vergangenen Dienstag hatte in der Straße Zur Loev ein Auto gebrannt, am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr jetzt wieder zwei Fahrzeuge löschen, an der Henry-FordII.-Straße und auf dem Parkplatz am ehemaligen Bahnhof an der Mettmanner Straße.

Wülfrath (RP) Gegen 6.10 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zunächst zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Einmündung Mettmanner Straße / Henry-Ford II-Straße gerufen worden. Dort stand ein Abschleppwagender Marke Land Rover in Flammen.

Noch während der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Fahrzeugbrand nur zirka 250 Meter entfernt gerufen. Auf einem Parkplatz im Einmündungsbereich Röntgenstraße / Henry-Ford II-Straße brannte ein weiteres Fahrzeug, diesmal ein Mercedes Benz ML430. Trotz des Löschversuches einer zufällig vorbeifahrenden Besatzung eines Krankentransporters konnte nicht verhindert werden, dass der Mercedes sowie ein daneben abgestellter Fahrzeuganhänger stark beschädigt wurden.

Die Polizei setzte für die umgehende Suche nach den Brandstiftern auch ein Hubschrauber ein, allerdings ohne den erhofften Erfolg. Die Beamten fertigten in beiden Fällen Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung an. Der Schaden an dem vollständig ausgebrannten Land Rover wird auf 30.000 Euro geschätzt. Der Schaden an Mercedes und Fahrzeuganhänger mit Plane wird mit rund 5000 Euro beziffert.