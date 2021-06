Spielplatz Mühlenstraße : Polizei stellt Exhibitionisten in Wülfrath

Polizei im Einsatz. Foto: dpa/Silas Stein

(RP) Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Wülfrather Polizei am Mittwochabend (9. Juni) einen 59-jährigen Exhibitionisten vorläufig festnehmen konnte. Gegen 20 Uhr hatte eine Zeugin einen Mann beobachtet, der sich in der Nähe eines Kinderspielplatzes an der Mühlenstraße aufhielt. Hinter einem Baum versteckt, soll er laut Polizeibericht sexuelle Handlungen an sich ausgeführt haben. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.