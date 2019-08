Straftat in Wülfrath : Polizei schnappt Einbrecher in Schule

Wülfrath Die Beamten nahmen einen 19-Jährigen fest. Er hatte sich in einem Busch versteckt.

(arue) In Wülfrath sind erneut unbekannte Täter in eine Schule eingebrochen. Das berichtet die Kreispolizeibehörde. Demnach drangen die Täter am Mittwoch, 22. August, in ein verschlossenes Schulgelände an der Parkstraße ein, brachen die Türe zum Geräteschuppen auf und stahlen mehrere Flaschen Mineralwasser. Zeugen hörten gegen 23.15 Uhr verdächtige Geräusche und alarmierten die Polizei. Die Beamten suchten das Gelände ab und fanden in einem Busch einen 19-jährigen Velberter, der sich augenscheinlich dort versteckte. Er versuchte zu flüchten, konnte eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm eine der gestohlenen Wasserflaschen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass an der Tat noch weitere Personen beteiligt waren. Hinweise nimmt sie unter Telefon 02058 9200-6180 jederzeit entgegen. Bereits seit Juli hatten sich unbekannte Täter immer wieder den Zutritt zu dem Schulgelände verschafft, den dortigen Geräteschuppen aufgebrochen und daraus diverse Gegenstände, u.a. Holzbänke, Spielgeräte und Getränkekästen entwendet. Einige Gegenstände konnten - mutwillig beschädigt - in dem angrenzenden Stadtpark wieder aufgefunden werden. Mehrere Spielgeräte, darunter Tretkarts und Tretroller blieben verschwunden. Nach ersten Schätzungen entstand der betroffenen Schule durch die Taten ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.