Polizei im Kreis Mettmann : Wer hat Benjamin seit Freitagabend gesehen ?

Wülfrath Die Kreispolizei sucht den seit Freitagabend vermissten 33-jährigen Benjamin M. Sie kann nicht ausschließen, dass sich der geistig schwer behinderte Vermisste in einer gesundheitlichen Notsituation befindet.

Das Landeskriminalamt ist ebenfalls eingeschaltet. Am Freitagabend, 19:15 Uhr, war Benjamin M. zuletzt in der Nähe seiner Wohnung am Karlshauser Weg in Wülfrath gesehen worden. Zuvor habe er sich 15 Euro Bargeld von einer Nachbarin geliehen. Seitdem fehlt jede Spur des Mannes, der unter anderem an Epilepsie erkrankt ist und regelmäßig Medikamente benötigt.