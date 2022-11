Feuer am Schlehenweg in Wülfrath : Polizei vermutet Brandstiftung

Nach einem Heckenbrand am Schlehenweg ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Foto: dpa/David Inderlied

Wülfrath Am Schlehenweg in Wülfrath ging eine Hecke Montagnachmittag in Flammen auf. Das Feuer breitete sich rasch aus, weil es auf mehrere Bäume übergriff. Die Polizei ermittelt wegen vermutlicher Brandstiftung.

Wülfrath . Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer Montagnachmittag am Schlehenweg absichtlich gelegt wurde. Ermittelt wird jetzt wegen Brandstiftung. Gesucht werden Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte gegen 14.50 Uhr ein Nachbar festgestellt, dass es am Schlehenweg 32 brennt. Er alarmierte die Feuerwehr und begann, den Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wülfrath stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass sowohl die Hecke als auch mehrere Bäume in Brand standen und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. er Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, erreichen die Polizei Wülfrath unter der Telefonnummer 02058-92006180.

(von)