Fall ruft Unverständnis hervor : Polizei ermittelt nach Fund von Brandfalle

Wülfrath Der Fund am Rundwanderweg am Schlupkothen scheint ein Einzelfall gewesen zu sein.

Am Samstagvormittag hatte eine Spaziergängerin die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie bei ihrer Runde um den Schlupkothener Steinbruch eine an einem Baum installierte Feuerfalle gefunden hatte. Dabei handelte es sich um einen Holzscheit, an dem ein Stück Küchenpapier und ein Brennglas befestigt waren. Bei Sonneneinstrahlung hätte dieses wie eine Lupe wirken und ein Feuer entfachen können. Noch bevor die Konstruktion Schaden anrichten konnte, entfernte die Frau die Falle und benachrichtigte die Feuerwehr.

Auch Revierförster Lothar Schnegelsberg ist in seiner 30-jährigen Dienstzeit so ein Fall noch nicht untergekommen. „Mir stellt sich da die Frage: Wie kommt jemand auf so was? Man muss ja auch überhaupt erstmal wissen, wie man so eine Falle baut“, sagt Schnegelsberg. Sein Revier umfasst die Städte Velbert, Wülfrath, kleine Teile Mettmanns und hoheitlich auch Wuppertal. „Wülfrath hat nur einen geringen Waldanteil, der auch größtenteils in Privatbesitz ist“, erklärt der Förster. Generell sei Vandalismus in seinem Bezirk jedoch eher selten an der Tagesordnung. „Wir müssen uns häufiger mal mit Vandalismus beschäftigen, wenn jemand Sträucher zerschneidet oder Bäume beschädigt, oder auch, wenn Schilder abgerissen werden, zum Beispiel am Neanderlandsteig“, berichtet Schnegelsberg. Vor zwei Jahren habe jemand mal ein Seil über einen Waldweg gespannt. Auch illegale Feuerstellen würden immer wieder mal entdeckt.