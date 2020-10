Beinahe-Zusammenstoß auf Parkplatz : Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wülfrath Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wülfrath kam es fast zu einem Zusammenstoß eines Pkws mit einer Reihe herrenloser Einkaufswagen.

Am frühen Samstagmorgen, 3. Oktober, kam es fast zu einer Kollision eines Pkws mit mehreren herrenlosen Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des BMWs in die Einfahrt des Parkplatzes an der Goethestraße in Wülfrath eingebogen, um sein Auto dort abzustellen. Dabei stieß er beinahe mit einer Reihe von Einkaufswagen zusammen, die über den Platz rollten. Durch eine Gefahrenbremsung und starkes Lenken konnte er den Zusammenprall verhindern. Laut Angaben der Polizei bemerkte der Fahrer anschließend vier Personen, die in Richtung des Stadtparks davonliefen. Es wurde niemand verletzt, und es entstand kein Sachschaden.