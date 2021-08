Freizeit in Wülfrath : Echtes Pfadfinder-Jubiläum: Stamm Franken feiert 70-Jähriges

Wülfrath Werte wie Hilfsbereitschaft und Naturverbundenheit sind immer noch aktuell. Zum Jubiläum gab es eine Rallye zur eigenen Geschichte.

Vor 70 Jahren wurde in Wülfrath der Stamm Franken gegründet. Der Name der Pfadfinder-Gruppe geht nicht auf eine Region, sondern auf den Namen des Gründers zurück. Kaplan Peter Frank gründete den Stamm im März 1951. Zum Jubiläum trafen sich die Mitglieder, Ehemaligen und Freunde der Wülfrather Pfadfinder jetzt zu einer gemeinsamen Aktion. Zunächst gab es eine „Rallye 70“, bei der die Teilnehmer über mehrere Stationen die Geschichte des Stammes kennenlernten. Ein Gottesdienst und eine Jubiläumsfeier am Wiesengelände Hammerstein schlossen sich an.