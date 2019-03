Politik: SPD kritisiert die Bürgermeisterin

Wülfrath Fraktionsvorsitzender Manfred Hoffmann fordert in der Jahresversammlung einen Sparkurs.

Auf kommunaler Ebene fand Manfred Hoffmann, seit 25 Jahren Fraktionsvorsitzender, in seinem Bericht deutliche Worte, was die Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung betrifft. Beide hätten sich auf eine Wachstumsstrategie für Wülfrath geeinigt: „Ich kann aber keine Strategie erkennen“, so Hoffmann. Zwar werde mehr Wohnraum geschaffen, aber überwiegend - wie etwa am Flehenberg - frei finanzierter. Der soziale Wohnungsbau fehle. „Es gibt keine privaten Investoren, die das machen, und die GWG kränkelt“, gibt Hoffmann zu bedenken. Wachstum, führt er aus, bedeute für die SPD auch soziales Wachstum mit einem Mindestangebot an kulturellen Einrichtungen und der Möglichkeit, sich in der Natur zu erholen. Politik und Verwaltung hätten es diesbezüglich aber verpasst, in der Stadt Radwege als Verbindung zum Panoramaradweg zu schaffen.