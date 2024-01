Peter Mullen entwickelt bemerkenswertes Hilfsmittel Vogel-App made in Wülfrath

Wülfrath · Mit einer App „made in Wülfrath“ haben Peter Mullen und sein Team die Welt der Vogelkunde revolutioniert. Die App hilft spielerisch bei der Erkennung von heimischen Vögeln per Smartphone. Was das „Waldtainment“ bringt.

14.01.2024 , 13:08 Uhr

Peter Mullen, hier mit Sabine Timmermann, begeistert Vogelkundler mit einer App made in Wülfrath. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Cristina Segovia Buendía