Alle können mitmachen : Perspektivenwerkstatt „Wülfrath 2030“ startet digital

Wülfrath Welche Ideen zur Stadtentwicklung gibt es? Wie soll die Mobilität dort zukünftig aussehen? Was kann verbessert werden? Bürger können sich beteiligen.

(RP) Die für dieses Jahr geplante Perspektivenwerkstatt für die Innenstadt ist ab heute am Start – digital. „Jetzt mitmachen und die Entwicklung Wülfraths mitgestalten“, ist das Motto der Stadtverwaltung, gerichtet an alle Einwohner Wülfraths.

„Wie soll sich die Innenstadt von Wülfrath zukünftig entwickeln? Welche Angebote sind Ihnen wichtig? Wo sehen Sie derzeit Stärken unserer Innenstadt? Was kann verbessert werden? Welche Vorschläge und Ideen haben Sie für die zukünftige Entwicklung der gesamten Stadt?“ – diese Fragen stehen im Fokus der Perspektivenwerkstatt „Wülfrath 2030“, die Pandemie-bedingt in diesem Jahr online stattfindet. Die Adresse zum Mitmachen lautet ab Montag, 10. Mai, www.jetzt-mitmachen.de/wuelfrath2030.

In der ersten Phase der Perspektivenwerkstatt können vom 10. bis 25. Mai 2021 Ideen, Anregungen und Meinungen zu aktuellen Fragen der Stadtentwicklung eingebracht werden. Diese werden zunächst gesammelt und dann ausgewertet. Anschließend werden wesentliche Aussagen für die zweite Beteiligungsphase konzeptionell und skizzenhaft aufbereitet. In einer zweiten Beteiligungsphase vom 14. bis 27. Juni können die aufbereiteten Ergebnisse online diskutiert und bewertet werden.

Die Erkenntnisse aus diesem Beteiligungsverfahren sind eine wichtige Grundlage für die zukünftige Stadtentwicklung und sollen dazu beitragen, die Wülfrather Innenstadt zukunftsfähig zu machen und nach den Wünschen der Bevölkerung zu gestalten. Wegen der veränderten Rahmenbedingungen (Strukturwandel, demographischer Wandel, gesellschaftlicher Wandel etc.) stellen sich mehrere Fragen: Welche Stärken und Schwächen weist die Innenstadt Wülfraths derzeit auf? Welche Ideen zur Stadtentwicklung in Wülfrath gibt es? Wie soll die Mobilität in der Innenstadt Wülfraths zukünftig aussehen? Welche Funktion soll die Innenstadt Wülfraths zukünftig haben? Wo ist die Innenstadt räumlich abzugrenzen? Wie soll mit Leerständen umgegangen werden? Für welche Nutzungen könnten einzelne leerstehende Immobilien zukünftig genutzt werden?