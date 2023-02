Kinderbetreuung in Wülfrath Personalnotstand in St. Maximin gelindert

Zwei neue, zum 1. Februar eingestellte Erzieherinnen haben den Personalengpass in der Düsseler Kita St. Maximin etwas entspannt. Dies sagt der Vorsitzende des Personal- und Kitaausschusses im Kirchenvorstand, Dieter Commandeur. Sozialdezernentin Michaele Berster und Jugendamtsleiterin Bärbel Habermann bestätigen seine Worte. Zwischen dem vergangenen Herbst und Dezember hatten Eltern Protestbriefe an den Träger der Kita und an Ratspolitiker geschrieben, um auf die Personalknappheit hinzuweisen. Immer wieder mussten Gruppen oder gar die ganze Kita geschlossen werden.