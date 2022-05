Radfahren in Wülfrath : Pedelectraining gibt Sicherheit

Radfahren in Wülfrath

Wülfrath Der Kurs von Verkehrswacht und Polizei dauert etwa vier Stunden. Die Experten geben Tipps und erklären, welche Gefahren es gibt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Für mehr Sicherheit beim Umgang mit den Pedelecs laden die Experten der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei Mettmann in Kooperation mit der Verkehrswacht Mettmann deshalb Interessierte zu einem Pedelectraining ein. Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch und Jens Jaraczewski-Kuhlen von der Verkehrswacht geben nützliche Tipps und erklären, wo Gefahren liegen. Oftmals unterschätzen Pedelec-Neulinge zum Beispiel die Geschwindigkeit des elektrisch unterstützten Zweirades. Schwere Unfälle sind die Folge.

Denen soll durch das Training vorgebeugt werden. Beim gut vierstündigen Termin am Freitag, 20. Mai, ab 16 Uhr, erlernen die Teilnehmer die Theorie ganz praktisch anhand ihres eigenen Pedelecs. Leihräder können nämlich nicht gestellt werden. Ein eigenes Pedelec ist Voraussetzung für die Teilnahme. Treffpunkt ist der Parkplatz am Paul-Ludowigs-Haus, Am Sportplatz 26. Von dort aus wird es auch eine kurze Fahrt auf dem Panoramaradweg geben.