Unfall an der Wilhelmstraße Pedelecfahrer aus Wülfrath schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall in Wülfrath kam es Sonntagabend, 15. Januar, bei dem ein 32-jähriger Pedelecfahrer von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt wurde. Das war geschehen: Gegen 19.30 Uhr hatte ein 39-jähriger Fahrer eines Ford Focus die Absicht, von dem Gelände einer Tankstelle an der Wilhelmstraße in Wülfrath auf die Wilhelmstraße in Richtung Mettmanner Straße einzubiegen. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Wülfrather, welcher mit seinem Pedelec den parallel zur Wilhelmstraße führenden Gehweg in Richtung Ellenbeek befuhr. Der 39-Jährige touchierte mit seiner Stoßstange das Pedelec des 32-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pedelecfahrer zu Boden geschleudert und verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Ford Focus blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.