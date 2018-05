Wülfrath: Panke hat einen neuen Büroleiter

Wülfrath Der 35-jährige Stefan Schweers ist die rechte Hand der Bürgermeisterin.

Als Büroleiter wird Stefan Schweers für die Bürgermeisterin unter anderem die Ratsarbeit und die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes koordinieren, die Pressearbeit unterstützen, in Sonderprojekten der Bürgermeisterin mithelfen und für die Vorbereitung ihrer regionalen oder Gremien-Termine wie Bürgermeisterkonferenzen oder Aufsichtsratssitzungen zuständig sein. Ein "bunter Strauß" an Aufgaben also, wie Panke bei der offiziellen Vorstellung ihrer neuen rechten Hand am vergangenen Mittwoch im Rathaus erklärte. Über den jungen Zuwachs ist sie sichtlich erfreut. "Ich freue mich sehr, dass unser Team jetzt durch einen jungen Mann verstärkt wird."

Jetzt heißt es für Schweers aber erst einmal: reinkommen. "Ich bin noch dabei, mich einzuarbeiten und alle Abläufe, Personen hier kennen zu lernen", sagt er. Aufgenommen sei er im Wülfrather Rathaus sehr gut. "Ich konnte mir schon einen ersten Eindruck verschaffen, und der ist sehr positiv. Alle sind sehr offen auf mich zugegangen", berichtet der 35-Jährige. Um Schweers einen guten Einsteig zu ermöglichen und alle Themen, Menschen, Netzwerke und Prozesse genau kennen zu lernen, werde man zu Beginn bei allen Terminen möglichst im Doppelpack auftreten, so Bürgermeisterin Panke. Ihrem neuen Mitarbeiter bringt sie viel Zuversicht entgegen: "Ich habe die große Hoffnung, dass Herr Schweers aufgrund seines bisherigen Lebensweges mit einem ganz anderen Blick auf unsere Arbeit schaut und das ein oder andere an Ideen und Inspiration mitbringen kann."

Nach seinem Studium der Sozial- und Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen zog es Schweers auf direktem Wege in die Politik. Einige Jahre war er für Abgeordnete und Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag tätig, gestaltete Politik aber auch selbst aktiv mit. Danach war er zwei Jahre lang als Referent im Umweltministerium in Düsseldorf tätig und koordinierte dort die Bundespolitik. Mit diesem Rüstzeug im Gepäck kam er nun für eine neue - und kommunale - Herausforderung nach Wülfrath. "Eine Stadt, mit der ich eigentlich noch keine Verknüpfungs-Punkte hatte", erklärt Schweers. Eigentlich - denn obwohl er aus Mühlheim an der Ruhr kommt und derzeit in Düsseldorf wohnt, war er in der Region schon öfter unterwegs. "Ich bin passionierter Wanderer und kenne Wülfrath dadurch aus meiner Freizeit schon ganz gut", verrät er. Der Neanderland-Steig oder der Panorama-Weg sind bei dem Ruhrgebietler beliebte Wander- oder Fahrrad-Strecken.