Wülfrath : Pandemie macht DLRGler erfinderisch

(RP) In Zeiten der Corona-Pandemie fallen viele Veranstaltungen aus und so fiel auch das sonst jährlich stattfindende Nikolausschwimmen diesmal sprichwörtlich ins Wasser. Der Nikolaus aber schickte an seiner Stelle seine Weihnachtsretter los, um den kleinen und großen Schwimmern etwas Freude zu bereiten: Es wurden Briefe und DLRG-Kartenspiele in jeden Briefkasten der aktiven Schwimmer eingeworfen.