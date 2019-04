Wülfrath : Mehr als 1200 Tickets sind fürs Osterfeuer schon verkauft

Viele Wülfrather kamen wieder zum Osterfeuer an der Feuerwache. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Restkarten sind noch im Vorverkauf zu haben.

Alle, die noch eine Karte für das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr kaufen wollen, haben dazu nur noch eine Woche Zeit. Mehr als 1200 Karten wurden bereits verkauft. Tickets sind noch im Vorverkauf erhältlich. In den vergangenen Jahren hat sich das Osterfeuer der Feuerwehr zum Publikumsmagneten entwickelt. Rund 2500 Besucher kamen im vergangenen Jahr auf den Hof der Feuerwache an der Wilhelmstraße 8. Zur zehnten Auflage rechnet die Feuerwehr erneut mit einem starken Andrang. Denn diesmal treten die Schlagersänger Vivien Scarlett Heymann, Norman Langen, Olaf Henning, Anna-Maria Zimmermann und Willi Herren auf. DJ Andy Franke moderiert wie in den vergangenen Jahren den Abend.

„Ja, es wird ein anderes Format werden. Ja, das Feuer wird nicht so groß wie in den letzten neun Jahren. Und ja, wir haben Künstler auf der Bühne, die nicht für jeden ansprechend sind. Aber die Stimmung unter euch, die Atmosphäre, die vielen netten und lustigen Gespräche und unsere Bemühungen, das Osterfeuer so schön wie nur möglich zu gestalten, all das wird es wieder geben“, teilt die Feuerwehr vorab mit.

Da es anders als in den vergangenen Jahren ein festes Programm gibt und damit auch mehr Menschen gleichzeitig die Veranstaltung besuchen, muss die Feuerwehr für einen weiteren Notausgang sorgen, wie Sven Salomon, stellvertretender Leiter der Feuerwehr erklärt. „Zusätzlich zu unserem Haupteingang müssen wir im hinteren Bereich für einen weiteren Ausgang sorgen“, sagt Salomon. „Der wird nächste Woche extra gebaut und befindet sich dann Richtung Panoramaradweg.“

Aus Sicherheitsgründen gibt´s die Eintrittskarten nur im Vorverkauf, eine Abendkasse am Veranstaltungstag gibt es nicht. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder unter 14 Jahren nichts. Erhältlich sind die Tickets bei Schlüters Genießertreff (Wilhelmstraße 131a, Wülfrath), Clever Fit (Zur Loev 29, Wülfrath), Catering Schulz (Am Sportplatz 26, Paul-Ludowigs Haus Wülfrath), an der Feuerwache Wülfrath (jeden Dienstag von 18 Uhr bis 21 Uhr) oder online unter osterfeuer-wuelfrath@web.de (Anzahl der Karten mit Lieferadresse mailen, als Antwort gibt es eine Zahlungsbestätigung, bei Geldeingang werden die Karten nach Hause geschickt). Veranstaltet wird das Osterfeuer übrigens durch den Förderverein der Feuerwehr. Das Programm beginnt 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.