Wülfrath/Berlin : Oliver Henrich erreicht Finale

Überzeugte mit seiner Interpretation von "Before you go" die Fans: Oliver Henrich ist im Finale. Foto: dpa/Claudius Pflug

Wülfrath/Berlin Sonntag entscheidet sich, wer in Berlin in der Casting show „The Voice of Germany“ zur neuen Stimme Deutschlands gekürt wird. Der 39-Jährige Oliver Henrich, Frontmann der Band „Bounce“ und Teil des „Dynamischen Duos“ ist bereit fürs spektakuläre Finale.

Wie lang 60 Sekunden sein können, erlebte Oliver „Olli“ Henrich jetzt. Im direkten Duell der Castingshow „The Voice of Germany“ hatte das Fernsehpublikum jetzt im Halbfinale eine Minute Zeit, um für den Wülfrather oder seinen Konkurrenten Juan Geck zu stimmen. Das Ergebnis: Olli Henrich siegte. Klar und deutlich machte er mit 57, 3 Prozent das Rennen.

Wülfraths Stimmwunder, der Mädchenschwarm Olli Henrich, zieht ins Finale der diesjährigen Show. „Ich bin etwas durch den Wind“, sagte der 39-Jährige sichtlich gerührt unmittelbar nach dem Voting. „Ich bin doch eigentlich der ewige Rausflieger“, fügte er grinsend hinzu. Zur Erinnerung: Nur der krankheitsbedingten Absage eines Mitbewerbers hatte es der Wülfrather zu verdanken, ziemlich spontan noch nominiert worden zu sein. „Natürlich war ich enttäuscht“, sagte er über das Ende, das sich dann als Neuanfang entpuppe. Eine „große Ehre“ sei es für ihn, mit von der Partie zu sein.

„Ich singe für meine Frau und meine Tochter“, hatte der Sunnyboy seinen Beitrag anmoderiert. Ganz in Jeans, die Gitarre lässig umgeschlungen, stimmte er „Befor you go“ an und spielte sich, romantisch umsäumt von einem wahren Kerzenmeer, wiedermal in die Herzen seiner Fans. Die Performance seiner Ballade überzeugte, die Fernsehzuschauer stimmten für ihn und auch die Juroren waren alle überaus angetan. „Jetzt singen wirklich nur noch die Besten“, schwärmte Juror Nico und mochte sich kaum noch über die „unfassbare“ Leistung beruhigen.

Am kommenden Sonntag geht es nun um alles. Live in Berlin tritt der Frontmann der Wülfrather Formation „Bounce“, der auch der eine Teil des „Dynamischen Duos“ ist, also zur finalen Show an. Unter anderem muss der 39-jährige Berufsmusiker sich denn mit all seinem musikalischen Können gegen das Schülerduo Mael und Jonas beweisen.