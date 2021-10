Erfolgreiches Start-up-Unternehmen : Öko-Taschen werden Kultobjekte

Keine Angst vor der Nähmaschine: Björn Sperling mit Materialtproben und einem seiner Rucksäcke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Langlebig, fair produziert, nachhaltig, vegan – die Produkte von Björn Sperling und Katharina Schmidt passen perfekt zum steigenden Umweltbewusstsein.

Angefangen hat alles 2012 in Wülfrath. Der damalige Abiturient Björn Sperling war leidenschaftlicher Kitesurfer. Als ihm ein Kite kaputt ging, wollte er ihn nicht wegwerfen, sondern noch verwenden. „Ich hatte die Idee, eine Tasche zu nähen“, erinnert sich Björn Sperling zurück. Also schnappte er sich die Nähmaschine und nähte darauf los.

„Ich konnte gar nicht nähen“, gibt er zu. „So sah die Tasche auch aus.“ Trotzdem sorgte sie für Aufsehen. „Mitschüler fanden die cool und fragten, ob ich ihnen auch eine Tasche nähen könnte.“ Das waren die ersten Anfänge. Auf ein paar Fotos, die Sperling in den sozialen Medien gepostet hat, kamen Anfragen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern weltweit.

Info Deutschlandweit zu haben Die Taschen bestehen aus Bio-Baumwolle und Kork und sind deutschlandweit in etwa 100 Geschäfte zu haben, unter anderem in Mettmann und dem Unverpackt-Laden Wülfrath. Kontakt www.sperling-bags.com

Er hatte angefangen zu studieren und produzierte die Taschen nebenbei daheim in Wülfrath. 2016 veränderte sich alles. Björn Sperling lernte seine jetzige Freundin und Geschäftspartnerin Katharina Schmidt kennen. Mittlerweile beherrschte Björn Sperling die Nähmaschine und beschloss, ihr eine Tasche für die Uni zu nähen. Doch der knallig bunte Stoff war so gar nicht ihr Fall. Leder kam aber auch nicht in Frage, da für die Tasche kein Tier sterben sollte. Ein Urlaub in Portugal brachte die beiden auf den richtigen Weg. Denn hier lernten sie Kork als Lederersatz kennen. „Man stellt sich Kork als bröckeliges Zeug vor“, so Sperling. Doch kann Kork viel mehr. „Wir haben ein Stück Kork mitgebracht.“ In einer nächtlichen Aktion nähte Björn Sperling seiner Katharina einen Rucksack. Das Material überzeugte beide auf Anhieb und sie beschlossen, mehr daraus zu machen. Seitdem ist viel passiert.

Björn Sperling produzierte Taschen und Rucksäcke auf Auftrag. „Wie ein Handwerker.“ Aber die Nachfrage wurde bald so groß, dass er sich auf die Suche nach einer Produktionsstätte machte. In Indien fand er eine Firma, die unter fairen Arbeitsbedingungen seine Taschen und Rucksäcke näht. Um zu starten, brauchten Björn und Katharina allerdings etwas Kapital. „Wir haben unter Tränen unser Wohnmobil verkauft“, erzählt Sperling. Investiert wurde in 200 Rucksäcke, eine Website und die Marke „Sperling Bags“ wurde gesichert. Die Rucksäcke belagerten Björns Elternhaus. Doch die Rucksäcke verkauften sich. „Mittlerweile verkaufen wir jede Woche so viele“, freut sich Björn Sperling. Mittlerweile gewannen die Sperling Bags auch einen Nachhaltigkeitspreis und konnten von dem Preisgeld ein Büro in Bochum anmieten.

„Bis vor einem Jahr fand alles noch im Dachgeschoss meines Elternhauses in Wülfrath statt“, erzählt Sperling. Inzwischen wurde auch die Produktpalette erweitert. „Kundenzufriedenheit ist uns das Wichtigste“, betont Sperling. So halten die Rucksäcke ein Leben lang. Deshalb wurden Taschen, Mäppchen, Geldbeutel und Schlüsselanhänger entworfen. Kleinere Produktchargen werden in der Ukraine produziert, um den Transportweg kürzer zu halten.