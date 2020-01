Natur- und Umweltschutz in Wülfrath : Wülfrather Landwirte verschenken Blumensamen

Landwirt Kneer mit Kollegen bei der Blühsamenverteilung „NRW blüht auf" Am Diek in Wülfrath. Foto: Valeska von Dolega

Wülfrath Mit dem Beginn der Grünen Woche in Berlin fand in Wülfrath die Aktion „NRW blüht auf“ statt.

Ganz Wülfrath erhielt Freitagmittag die Lizenz zum Pflanzen. Denn anlässlich des landesweiten Aktionstags mit dem Titel „NRW blüht auf“ hatten Landwirte aus dem Kreis Mettmann sich mit Traktoren in die Betonwüste vorm Einkaufszentrum in der Innenstadt gestellt. „Wir verteilen Tüten mit Blumensamen“, erklärte Landwirt Bernd Kneer.

Nicht nur die Landwirte können Maßnahmen ergreifen, sondern jeder Bürger. Das große Ganze lässt sich eben auch auf einen kleinen, deshalb nicht minder wichtigen Beitrag herunter brechen – wie auf einem Teil seines Rasens oder in Balkonkästen oder Kübeln von den Landwirten verschenktes Blühgut auszusäen. Das Gemisch ist quasi ein Leckerli für Insekten und „in verschiedenen Phasen blühend“. Parallel zu Marc Faßbeck, Christian Gladbach und Bernd Kneer, die vom Parkplatz Am Diek Wülfrath aufblühen ließen, gab es einen weiteren Aktionsstand an der Fliethe. Hier traten Landwirt Michael Schmal und der Nachwuchs von der Landjugend Wülfrath-Aprath in den Dialog. „Junge Leute, die auch in Zukunft im Ballungsgebiet NRW grundsolide, gute Landwirtschaft betreiben wollen“, wie Marc Faßbeck sagte.