Mettmann : Noch bis 18 Uhr ist der Notruf 110 nicht erreichbar

Den gesamten Kreis Mettmann im Blick: Das war am Montag in der neuen Kreisleitstelle noch nicht möglich. Der Polizeinotruf 110 war gestört. Foto: Kreis Mettmann

Mettmann Wenn alles funktioniert, arbeiten Polizei und Feuerwehr künftig in einer Leitstelle für den Kreis Mettmann zusammen. Doch am Montag fiel erst einmal die wichtigste Telefonnummer der Polizei komplett aus.

Noch bis voraussichtlich gegen 18 Uhr am Montag (21. Juni) funktioniert der Polizeinotruf 110 im Kreis Mettmann nicht. Dies hat die Polizei selbst mitgeteilt. In Notfällen sollen die Bürger die Notfall-Nummer der Feuerwehr, 112, anrufen. Grund für den Ausfall: Die bisherige Solo-Leitstelle der Kreispolizei zieht um in eine neue Kreisleitstelle – gemeinsam mit der Feuerwehr.

„Wir haben den Umzug bestmöglich vorbereitet“, sagte eine Sprecherin. Bildschirme, Computer, Telephone – was vorab in der neuen Kreisleitstelle eingerichtet werden konnte, lief demnach. Doch ausgerechnet beim Umlegen des letzten Schalters gebe es offenbar Probleme. Das dies passieren könnten hatten die Polizei und die RP in der vergangenen Woche angekündigt. Noch seien die IT-Experten der Behörde guter Dinge, dass die Probleme am Abemnd gelöst seien.