Wettbewerb : Das sind die besten Rechenkünstler 2020

Wülfrath/Heiligenhaus Mathe-Olympiade, Regionalentscheid: 45 Talente aus dem Nordkreis wurden gefeiert. Fünf von ihnen vertreten die Region beim Landeswettbewerb.

In der Kant-Aula schreiben sie dann – ganz freiwillig – einen Mathe-Test, der herausfordert. Dabei werden die Aufgaben von Klassenstufe zu Klassenstufe kniffliger. In den unteren Klassenstufen dominiert als Motiv oft der Spaß am rational-logischen Denken. Bei den Älteren besteht das Interesse dagegen mehr darin, eigene mathematische Fähigkeiten an der Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben zu erproben, zu festigen und weiterzuentwickeln mit offenem Lösungsweg. Im letzten November, zur 59. Auflage, waren 130 Teilnehmer von der dritten Klasse bis zur Oberstufe aus Wülfrath, Ratingen, Mettmann, Velbert und Heiligenhaus dabei: 45 von ihnen wurden jetzt bei der Siegerehrung für ihre guten Leistungen prämiert. Wiederum fünf von ihnen werden die Region dann am Samstag, 22. Februar, beim Landeswettbewerb in Hamm vertreten. Für Luis (Klasse 5) vom Lintorfer Kopernikus-Gymnasium, Fynn (Klasse 6), Jonah (Klasse 8) und Frodo (Klasse 10) vom Heiligenhauser Immanuel-Kant-Gymnasium, sowie Jessica (Klasse 7) vom Gymnasium Langenberg werden die Aufgaben dann noch kniffliger. Doch es winkt die Bundesrunde von 17. bis 20. Mai in Bonn.