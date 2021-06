Niederbergisches Museum in Wülfrath : Museum öffnet Tür und lädt zum Radeln ein

Wülfrath Der Trägerverein hat das Thema „Die Lust des Rad-Fahrens“ ausgesucht und stellt in einer Sonderschau historische Räder aus dem Museumsbestand und Räder mit Geschichten vor.

Die Rückfahrt geht wieder über Nordbahntrasse und Panorama-Radweg zurück nach Wülfrath. Eine genaue Streckenführung wird beim Start ausgegeben. Es kann auch lediglich eine Teilstrecke mitgefahren werden. Besucher werden merken, dass selbst in Zeiten, in denen alle Theater, Konzertsäle und Museen geschlossen waren, in den Häusern, die dem Netzwerk der Bergischen Museen angehören, Erstaunliches passiert ist. So war zum Beispiel der Trägerverein des Niederbergischen Museums an der Bergstraße nicht untätig, er hat in mehreren Räumen neue Bodenbeläge verlegen lassen und eine Präsenzbibliothek eingerichtet, in der die Stadtgeschichte nachgelesen werden kann und über das Vereinsleben und bekannte Persönlichkeiten des Städtchens berichtet wird. Auch eine Präsentation der Nachkriegsgeschichte Wülfraths bis Mitte der 1950er Jahre wurde vorbereitet und an einer Auflistung der Industrieunternehmen wird noch gearbeitet, die mehr als einhundert Jahre – von etwa 1850 bis 1960 – ortsansässig waren. Es gibt also auch für Stammgäste etwas Neues zu entdecken an der Bergstraße.