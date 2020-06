Neue Veranstaltungen im Niederbergischen Museum : Auf einen Kaffee bei Herminghaus

Wülfrath Kunst und Kultur leiden besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das Niederbergische Museum versucht, mit neuen Veranstaltungen und inspirierenden Führungen in eigener Sache Reklame für sich zu machen - und endlich wieder zahlende Gäste zu begrüßen.

Wülfrath (von) Vieles ist aus dem Corona-Schlaf erwacht. Doch trotz der weiteren Lockerungen für Zusammenkünfte und Feiern werden die traditionellen Veranstaltungen in der so genannten guten Stube des Niederbergischen Museums in den kommenden Wochen nicht stattfinden können. Stellt doch die Zeremonie einer Bergischen Kaffeetafel nicht allein den gemütlichen Schmaus rund um die Dröppelmina in den Mitelpunkt, sondern „gerade das Miteinander, die Nähe zu seinen Tischnachbarn und die Begegnung“, wie Eberhard Tiso aus dem Vorstand des Fördervereins weiß.

Zu einer anderen Kaffeestunde lädt dann der Trägerverein am 8. Juli in den Raum mit dem Namen Bäuerlichen Arbeitswelt ein. Diese Plauderstunde bei Kaffee und Kuchen beginnt um 15 Uhr. Gemessen an der Weitläufigkeit des Raumes können bis zu 20 Personen an der Veranstaltung zum Preis von 12,50 Euro teilnehmen. „Gibt es eine große Nachfrage nach diesen Treffen, werden weitere dieser Veranstaltungen in die Planung aufgenommen“, erzählt die Geschäftsführerin Karin Fritsche. Darüber hinaus werkeln sie und das Team an weiteren Programmneuerungen – engagiert werden neue Inhalte definiert, die im optimalen Fall zahlende Gäste ins Haus bringen, seine Attraktivität wieder publiker machen und dafür sorgen, dass Geld in die leere Kasse kommt. Eine erste Idee ist jetzt die so genannte Sprichwortführung.