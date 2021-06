Naherholungsgebiet Düsseler Feld in Wülfrath : Neues Geländer für den Teich

Wülfrath Das Geländer dient auch der Sicherung der Wanderer gegen Abstürze. Verwitterungen und Rost haben ihm im Laufe der Jahre ziemlich zugesetzt.

Im Naherholungsgebiet tut sich etwas: Das Geländer am Aprather Teich/Düsseler Feld ist in die Jahre gekommen, Rost und Verwitterungen haben dem Material mächtig zugesetzt. Daher wird das Geländer, das auch zur Absturzsicherung an dem Stück Uferböschung dient, in absehbarer Zeit erneuert, teilt die Verwaltung mit. Das Tiefbauamt habe bereits den Auftrag vergeben. Im Sommer ist der Teich ein beliebtes Ziel für Wanderer, die die Natur genießen wollen. Sehenswert ist auch die zum ehemalign Schloss Aprath gehörende Mühle am Teich. Das heute noch vorhandene Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert, der ältere Gebäudebestand in Fachwerk wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. rp-foto: achim blazy