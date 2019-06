Rechnungsprüfungsausschuss in Wülfrath : Neues Finanzgesetz kostet die Städte viel Geld

Wülfrath Weil der Stadt Wülfrath das Personal zur Bearbeitung fehlt, wird sie sich externe Hilfe einholen – und bezahlen müssen.

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben jetzt in ihrer öffentlichen Sitzung über die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt NRW diskutiert. Diese legt in einem 29-seitigen Dokument den Bericht des Gesamtabschlusses und der Beteiligungen der Stadt Wülfrath für das Jahr 2018 dar.

Christian Schölzel (CDU) verwies in einer kurzen Stellungnahme darauf, dass der fünfstellige Aufwand, der dieser Prüfung zu Grunde liegt, zu wenig Erkenntnis geführt habe. „Ich fühle mich nach der Durchsicht der Prüfung nicht schlauer als vorher“, sagte das Ausschussmitglied und erhielt zustimmende Worte von der Ausschussvorsitzenden Dr. Ophelia Nick.Diese verwies in diesem Zusammenhang auf das neue Landesgesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NFK), welches auch für die Stadt Wülfrath einigen Mehraufwand bedeutete. Dass die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2017/18 entgegen vorheriger Prognosen auch noch von kommunaler Seite gefertigt werden müssen, rief verwaltungsintern keine Jubelschreie hervor. „Wir sind personell nicht so gut aufgestellt, dass wir diese Jahresabschlüsse selbst anfertigen könnten. Dafür fehlt in unserer Verwaltung zudem eine Fachperson. Sollten wir wider Erwarten diese Jahresabschlüssen anfertigen müssen, werden wir uns externe Hilfe holen müssen“, erläuterte der Kämmerer und Erste Beigeordnete Rainer Ritsche. „Die rund 8000 Euro pro Jahresabschluss für ein externes Unternehmen dürften noch günstiger sein, als eine Verwaltungskraft zu Seminaren zu schicken.“