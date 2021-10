Neue Pastorin in Wülfrath : „Und am Sonntagabend gucke ich den Tatort“

Neu in der Freien evangelischen Gemeinde: Elritia Le Roux. Foto: Gemeinde

Wülfrath Dr. Elritia Le Roux ist seit dem 1. September Pastorin in der Freien evangelischen Gemeinde Wülfrath. Sie folgt auf Diethelm Bedenbender.

(RP) Die Freie evangelische Gemeinde Wülfrath hat ihre neue Pastorin Dr. Elritia Le Roux jetzt offiziell in ihr Amt eingeführt. Die 39-jährige Le Roux ist bereits seit dem 1. September 2021 in der Gemeinde an der Bahnhofstraße tätig und tritt die Nachfolge von Diethelm Bedenbender an, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Geboren in Kapstadt und aufgewachsen im Norden Südafrikas ging Le Roux 1996 nach Pretoria, wo sie nach dem Abitur Latein, Afrikaans und Theologie an der renommierten University of Pretoria studierte. In einem Auslandssemester an der Universität Wien lernte sie Deutsch und hatte erste Kontakte nach Deutschland.

„2010 kam ich nach Mainz, um dort mein Theologie-Studium fortzusetzen, und habe mich gleich in das Land der Reformation verliebt“, schwärmt Elritia Le Roux von Deutschland. „Es war für mich, als wäre ich zu den Wurzeln zurückgekehrt und ich habe mich geborgen und zu Hause gefühlt.“ Nach Ihrer Promotion ging Le Roux 2012 als Pastorin der Nederduitsch Hervormde Kerk (Niederländisch reformierte Kirche) nach Namibia und war von 2015 bis 2020 Gemeindepastorin im südafrikanischen Middelburg.

Den Kontakt nach Deutschland hat sie nie ganz aufgegeben. Während eines Besuchs stellte ihr ehemaliger Dozent Professor Gert Steyn, der zwischenzeitlich an die Theologische Hochschule Ewersbach gewechselt war, den ersten Kontakt zum Bund Freier evangelischer Gemeinden her. „Endlich konnte ich meinen Traum verwirklichen, als Pastorin und Theologin in Deutschland zu arbeiten“, ist Le Roux dankbar und freut sich deshalb sehr, dass Professor Steyn die Predigt zu ihrer Amtseinführung halten wird.

Seit Ende 2020 hat Le Roux ein Praktikum in der Gemeinde Wuppertal-Vohwinkel absolviert, um die FeGs, wie die Freien evangelischen Gemeinden sich abkürzen, besser kennen zu lernen. „Ich bin vor allem von drei Dingen sehr beeindruckt: Von der Verantwortung, die die Mitglieder für Ihre Gemeinden übernehmen, vom persönlichen Glauben und der Beziehung zu Jesus Christus als Basis für die Mitgliedschaft in der Gemeinde und letztlich von der Freiheit, die Liebe zum dreieinigen Gott kreativ auszuleben.“