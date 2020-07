Mobilität und Umwelt : SPD fordert neue Machbarkeitsstudie zur Circle-Line

Der Wülfrather SPD-Politiker Axel C. Welp. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Eine verbesserte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr Wülfraths ist zwar keine neue Idee, aber eine immer wieder aufs Neue debattierte. Jetzt ist die schienengebundene Circle-Line wieder im Gespräch.

Nein, neu ist die Idee nicht. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre fordert die SPD im Kreis Mettmann eine schienengebundene Circle-Line, eine Anbindung Wülfraths an das Schienensystem. Auch unterstützt von Grünen-Politikern, die dringend eine ÖPNV-Anbindung für Wülfrath fordern, macht sich Axel C. Welp von der örtlichen SPD weiter stark für die Idee.

In der Diskussion um eine Angerbahn, wie von den Christdemokraten favorisiert, oder besagter Circle-Line, Baby der Sozialdemokraten, mache die „Fokussierung auf ein Projekt Sinn. Schließlich muss man aufs richtige Pferd bei der Vergabe der Investitionsmittel setzen.“

Die Angerbahn zu realiseren sei wesentlich schwieriger, argumentiert der SPDler, im Grunde „ist es mir aber egal, welche Bahn die Situation der Wülfrather Bürger verbessert. Die Circle-Line stößt aber auf größeres Interesse als eine Verbindung, an der bloß drei Städte partizipieren und profitieren“, führte er als Argument gegen die Angerbahn an.

Axel C. Welp, verkehrspolitischer Sprecher der SPD auch im Mettmanner Kreistag greift die alte Idee auch deshalb jetzt auf, weil die Bundesregierung Milliarden Euro in die Erweiterung des deutschen Schienennetzes investieren will.