Eingeschossiger Neubau : Kita an der Schulstraße feiert Richtfest

Wülfrath 5,2 Millionen Euro-Projekt ist voll im Zeitplan. Zum kommenden Kindergartenjahr soll es offiziell losgehen.

Der Bau der Kindertageseinrichtung an der Schulstraße schreitet voran. Am Freitag wurde das Richtfest gefeiert. „Wir befinden uns momentan in der Phase vom Roh- in den Ausbau“, sagt Martin Groppe, Leiter des Hochbauamtes der Stadt Wülfrath am Rande des Richtfestes, zu dem neben Offiziellen auch einige interessierte Bürger und Anwohner gekommen waren. „Wir finden schön, dass hier eine Kita entsteht. Das belebt die Nachbarschaft“, sagt etwa ein Anwohner.