Pandemie-Bekämpfung : Neue Corona-Teststation liegt direkt am Wülfrather Rathaus

Auf dem unteren Parkdeck des Dienstleistungszentrums an der Wilhelmstraße (unterhalb des Rathauses) können Bürger sich testen lassen. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Bei Bedarf kann in fünf Kabinen von geschultem Personal parallel getestet werden. Bis zu 1200 Tests am Tag sollen möglich sein. Im Angebot sind Bürger-Schnelltests (kostenlos) und PCR-Labortests.

(eise) Das Testzentrum Coronapoint startete Anfang Mai auch in Wülfrath. Es liegt direkt auf dem Parkplatz am Rathaus, Wilhelmstraße 95, und ist deshalb gut erreichbar. Bei Bedarf kann in fünf Kabinen von geschultem Personal parallel getestet werden. Bis zu 1200 Tests am Tag sollen möglich sein.

Marcel Klein ist einer der Mitgründer von Coronapoint, das erst vor zwei Monaten ins Leben gerufen wurde. Die erste Station wurde in Langenfeld eröffnet. Mittlerweile unterhält die Firma 25 Teststationen, hauptsächlich in Nordrhein- Westfalen, aber auch in Berlin und Kiel. In den nächsten Tagen kommen weitere Teststationen hinzu, in Düsseldorf nahe des Hauptbahnhofs, in Mönchengladbach und in Solingen.

Coronapoint hat seinen Sitz in Köln und eine Nebenstelle in Langenfeld. Die Kosten für die Tests übernimmt der Staat und Coronapoint rechnet mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Marcel Klein hat im Bereich Marketing gelernt und ist spezialisiert auf Organisation von Veranstaltungen. Er sorgt dafür, dass der Betrieb im Testzentrum reibungslos läuft und flexibel an den Bedarf angepasst werden kann.

Geöffnet ist das neue Testzentrum am Rathaus werktags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 8. bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Jeder kann sich dort kostenlos testen lassen, unabhängig vom Wohnort. Getestet wird mit oder ohne Termin, wobei die gebuchten Termine natürlich Vorrang haben. Einen Termin buchen kann man entweder vor Ort oder unter www.coronapoint.de.

Der kostenlose Bürgertest erfolgt durch einen Nasen-Rachen-Abstrich und kann nach 15 Minuten ausgewertet werden. Je nach Arbeitsaufkommen ist das Ergebnis 20 bis 30 Minuten nach Abstrich via E-Mail und QR-Code für den Getesteten verfügbar. Den Befund gibt es auf Deutsch und Englisch. Im Angebot sind zudem kostenpflichtige PCR-Labortests und Antigen-Schnelltest für Menschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.