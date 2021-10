Natur in Wülfrath : Paula und Elliot räumen im Grüngürtel Ellenbeek auf

Wülfrath Schritt für Schritt entsteht ein „Naturerfahrungsraum“ mitten in Wülfrath. Kinder sollen das Gelände mitgestalten und ihre Freunde dafür begeistern.

Diese Aktion ist der Auftakt für die Kinderbeteiligung am Naturerfahrungsraum Ellenbeek. „Die Kinder sollen von Anfang an beteiligt werden“, erklärt Anette Hoffmann von der Biologischen Station Haus Bürgel, die den Naturerfahrungsraum in Wülfrath begleitet. „Sie planen, können auch selbst Holz schleppen und später bei der Pflege mithelfen.“ So soll der Grüngürtel Ellenbeek Schritt für Schritt in einen Naturerfahrungsraum umgestaltet werden, eine möglichst „wilde“ Freifläche in unmittelbarer Wohngebietsnähe, die den Kindern Spielanreize im Grünen bietet.