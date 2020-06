Verkehr in Wülfrath : Nach Lok-Unglück gibt’s Straßensperrungen

Eine Rangier-Lok am Werksausgang im Bereich Angerbach fuhr am Donnerstag über einen Gleisabschluss hinaus und entgleiste. Ein angehängter Wagon, der mit Kalksteinmehl beladen war, kippte bei um. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Eine mehr als hundert Tonnen schwere Lokomotive war am Donnerstag an einem Bahnübergang in unwegsamen Gelände entgleist. Die Ursache ist noch ungeklärt. Der Lokführer hat nur leichte Verletzungen davon getragen.

(arue) Wegen der entgleisten Lok im Kalkwerk Wülfrath-Flandersbach ist die Flandersbacher Straße für alle Fußgänger in einigen Abschnitten komplett gesperrt: Wülfrath-Mitte Richtung Flandersbach ab Hausnummer 101, ab Dorfplatz in Richtung Wülfrath-Mitte und in Richtung Zwingenberger Weg zwischen Dorfplatz und Feuerwehrgerätehaus in beide Richtungen. Auch der von der Flandersbacher Straße abzweigende Wander- und Radweg ist komplett gesperrt. Nur die Bewohner der Häuser Obschwarzbach 68 und 70 dürfen ihn benutzen. Der Reitstall Flandersbach ist über den Zwingenberger Weg erreichbar, aber nicht über die Flandersbacher Straße.

(arue)