Verkehrskontrolle in Wülfrath : Kofferraum voll mit Messing und Kupfer

Wülfrath Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Wülfrath hatten die Polizeibeamten am Donnerstag, 27.Oktober, Glück. Sie fassten zwei mutmaßliche Messing- und Kupferdiebe.

Gegen 16 Uhr am Donnerstag, 27. Oktober, hatten Mitarbeiter des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann an der Dieselstraße Stellung bezogen, um den dortigen Verkehr zu überwachen und um allgemeine Verkehrskontrollen des dortigen Güterverkehrs durchzuführen. Hierbei fiel den Beamten ein Mercedes auf, der augenscheinlich erheblich überladen war.

Da die beiden Männer aus Osteuropa im Alter von 24 und 46 Jahren keinen Eigentumsnachweis für das Altmetall vorzeigen konnten, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Hierbei stellte sich heraus, dass die Beiden, welche nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen und schon in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen sind, in den vergangenen Wochen mehrfach bei einer Baustelle in Mülheim an der Ruhr Kabel gestohlen hatten.